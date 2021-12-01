Первый межрегиональный турнир по игре в снежки проведут в Ноябрьске

В ближайшие выходные на Ямале проведут соревнования по игре в снежки. Любители зимних развлечений соберутся 4 и 5 декабря в Ноябрьске. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на местную администрацию.

Поучаствовать в соревнованиях уже согласились десять команд Уральского федерального округа. Игры пройдут на стадионе «Ноябрьск» в двух подгруппах. За звание лучших бомбардировщиков поборются молодежные и студенческие команды.

Посетить турнир также планирует организатор первых соревнований по юкигассен в УрФО, депутат екатеринбургской гордумы Анастасия Немец.