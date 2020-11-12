Первый международный форум по автотуризму состоится в Суздале

Мероприятие будет приурочено к предстоящему международному фестивалю FICC INTERNATIONAL RALLY-2022. Отмечается, что форум посетит глава Ростуризма. Организаторы рассказали, что программа предполагает круглый стол, посвященный теме автотуризма и караванинга, а также обсуждение темы кемпингов в Финляндии.

Гости смогут посетить мастер-классы от фирм-производителей и семинар под названием «Организация туров и маршрутов для автотуристов». Также всем желающим расскажут про ГОСТ по организации кемпингов.