Общество 01 сентября 2023, 14:27 Первый Международный форум инноваций «Облачный город» прошел в Москве Участниками Международного форума инноваций БРИКС стали более пяти тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве прошел Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город», в котором приняли участие свыше пяти тысяч человек из более 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Мероприятие прошло с 27 по 29 августа в концертном зале «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума. На форуме обсуждали вопросы о влиянии современных технологий на жизнь жителей мегаполисов, оценивали лучшие информационные технологии для госсектора и бизнеса, а также делились опытом и поддержкой инноваторы из различных стран.

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Среди зарубежных спикеров были такие известные личности, как профессор экономики Мухаммад Юнус, глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг, кинорежиссер Эмир Кустурица и другие.

Кроме того, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина получила Всемирную премию инноваций в номинации «Инновации, индустрия, инфраструктура» за развитие технологии и цифровой экосистемы в городе.

Также на форуме подписали Московскую декларацию инновационного развития, которая предусматривает сотрудничество в различных областях, таких как цифровая экосистема, передовые разработки, обмен опытом и деловое партнерство.