Первый мэр Хабаровска Тевелевич ушел из жизни на 77 году

В Ростове-на-Дону в возрасте 76 лет скончался первый глава администрации Хабаровска Виктор Тевелевич. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, после окончания Томского института радиоэлектроники и электронной техники Тевелевич работал в НИИ. Позднее он возглавил завод. «Политика Сегодня» напомнила, что с 1991 по 1994 года он занимал пост мэра Хабаровска. Последние годы бывший градоначальник вместе со своими детьми жил в Ростове-на-Дону. Причины его смерти не уточняются.