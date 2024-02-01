01 февраля 2024, 13:51
Первый магазин «Сделано в Москве» открыли в инновационном кластере «Ломоносов»
Сергунина: более 20 брендов представили в первом магазине «Сделано в Москве»
В инновационном кластере «Ломоносов» открылся первый розничный магазин «Сделано в Москве». Свою продукцию представили свыше 20 столичных брендов, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Магазин будет работать каждый день с 10:00 до 19:00 по адресу: Раменский бульвар, дом 1. На его витринах появились эксклюзивные товары, сделанные московскими предпринимателями: ароматы для дома и офиса, футболки с оригинальными принтами, деревянные игрушки ручной работы и множество других изделий.
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«Ассортимент будет обновляться каждый сезон», — отметила заммэра.
Программа «Сделано в Москве» ориентирована на продвижение продукции местных брендов. В планах администрации столицы — открытие новых брендовых торговых точек к концу этого года.
Также в столице стартовал прием заявок на участие в Московском туристическом хакатоне. К событию смогут присоединиться профессионалы IT-сферы, специалисты по маркетингу и аналитики.
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