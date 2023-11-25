Общество 25 ноября 2023, 14:59 Первый магазин Desport открылся в Москве Первый магазин Desport открыли в Москве на месте Decathlon в ТЦ «Авиапарк» РИА «Новости»

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В Москве начал работу первый магазин сети спортивных товаров Desport. Он открылся на месте бывшего Decathlon в торговом центре «Авиапарк», сообщил ТАСС.

«В будущем мы постепенно планируем открывать другие магазины, большая часть заработает еще до 15 декабря», — отметил глава компании по маркетингу Матье Кобаррер.

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В марте 2022 года французская сеть Decathlon приостановила работу в России в связи с санкционной политикой западных государств. Минпромторг сообщал, что активы компании перейдут к холдингу АРМ, который владеет франшизами Burger King, «Шоколадница» и Mango. Всего у Decathlon в России работали 35 точек продаж и складов.

Владельцы компании АРМ сообщали, что ассортимент товаров в Desport будет расширяться за счет собственных торговых марок. В скором времени также заработает интернет-магазин.