  • Первый купол установили на главный храм ВС РФ

    08 ноября 2019, 13:47

    Ольга Ситникова

    Один из шести куполов установили на главный храм Вооруженных сил РФ, который строят в подмосковном парке «Патриот», сообщило ИА Nation News со ссылкой на Министерство обороны России.

    «Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал», — заявило военное ведомство.

    По информации пресс-службы министерства, настоятель храма епископ Стефан назвал это событие «самым знаменательным» «для Русской православной церкви, для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации — Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова».

    «Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма», — отметил епископ Стефан.

    Выставка «Дорога памяти» откроется в Главном храме ВС РФ

    Подробнее

    Ранее стало известно, что в Главном храме ВС РФ откроется выставка «Дорога памяти». Ее посвятят бойцам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На выставке представят данные об участниках войны и миллионы фотографий.