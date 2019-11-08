Первый купол установили на главный храм ВС РФ

«Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал», — заявило военное ведомство.

По информации пресс-службы министерства, настоятель храма епископ Стефан назвал это событие «самым знаменательным» «для Русской православной церкви, для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации — Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова».

«Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма», — отметил епископ Стефан.

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