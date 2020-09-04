Первый кредит под залог интеллектуальной собственности выдали в России

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС). Его получила компания «Энергоэлемент» от «МСП банка».

«Энергоэлемент» — это компания из «Сколково». Она производит литий-ионные аккумуляторы нового типа, пишет газета «Ведомости».

Компания выиграла большой тендер на поставку аккумуляторов, и ей потребовался кредит на закупку материалов, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком. Кроме патентов предложить банку было нечего, рассказал гендиректор «Энергоэлемента» Александр Логинов. В заявке компания указала два из семи имеющихся у нее патентов, и в течение месяца «МСП банк» одобрил кредит в 4,3 миллиона рублей под 8,5% годовых.

Заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью, отметили в кредитной организации. ЦБ уже давно и целенаправленно развивает возможность финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства под такие виды залогов. Кроме того, раньше «МСП банк» уже принимал ИС, правда, только в качестве дополнительного залога.

Этот случай стал вторым в нашей стране за последний месяц, когда кредит предоставляется под нестандартный залог. До этого Экспобанк выдал первый в России кредит, обеспеченный токенами блокчейн-компании Waves.

А вот разработчикам российского серийного электрокара Zetta отказали в бюджетном кредите, ранее писала газета «Ведомости». Из-за этого старт производства будет перенесен. В компании надеялись получить 99,9 миллиона рублей.