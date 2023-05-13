Общество 13 мая 2023, 03:58 Первый кошачий отряд «Семенычи» появился в МЧС России МЧС: первый кошачий отряд «Семенычи» сформирован в память о погибшем коте Семене Пресс-служба МЧС

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МЧС сформировало первый кошачий отряд «Семенычи». Он появился в память о погибшем тюменском коте Семене, попавшим на днях под машину, сообщила пресс-служба ведомства.

Сема был любимцем сотрудников пожарной части, у талисмана МЧС даже был свой гардероб из форменных вещей. В последний раз котейка позировал для календаря. Но на днях пушистого питомца сбила на прогулке машина.

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В отряд «Семенычи» вошли члены команды из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. У каждого из верных соратников пожарных — своя история, как правило, это спасенные питомцы, нашедшие надежный дом в пожарных частях.

Кошки не только считаются символом тепла и уюта, они настоящий талисман для огнеборцев.

«Они не только охраняют инвентарь от грызунов. Своим мурлыканьем котейки помогают снять накопившееся у огнеборцев за день напряжение. А утром они выходят вместе с пожарными на построение, где некоторые даже предсказывают будущее: если кот спит, значит смена пройдет спокойно», — сказано в сообщении.

Ранее ветврач Павел Попков напомнил, что весной кошек и собак нужно обработать от клещей и блох. Это касается как уличных, так и домашних животных. Потому что паразитов можно принести в помещение на одежде и обуви.