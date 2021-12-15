Первый китайский супермаркет открылся в Петербурге

Первый китайский супермаркет открылся на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Он находится в здании бывшего клуба «Метро», написала газета «Петербургский дневник».

В супермаркете можно приобрести китайские продукты и бытовые товары. Идея открытия магазина появилась у главы Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжигана.

«Мы заметили, что в Петербурге растет спрос на китайскую еду и товары. Поэтому в магазине представлена широкая линейка самых разных продуктов: от чая и соусов до настоящей китайской водки», — пояснил Чжиган.