Первый катер с пассажирами отправился из порта Крым на Кубань | 360°

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Первый катер с пассажирами отправился из порта Крым на Кубань

ТАСС: первые 100 пассажиров отправились на катере из порта Крым на Кубань

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Первый катер с пассажирами отправился из порта Крым в порт Кавказ, на нем находятся порядка 100 человек, сообщил ТАСС. Перевозки возобновились после взрыва на Крымском мосту.

Рядом с переправой работает оперативный штаб, его сотрудники записывают желающих переправиться через Керченский пролив. Пока в список попали более 250 человек. Здесь же организован пункт отдыха, пассажирам предоставляется питание. До полуночи катер и паром смогут доставить из Крыма на Кубань порядка двухсот человек.

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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, повреждены два пролета конструкции. Однако экстренные службы оперативно отреагировали на ЧП. Уже к вечеру железнодорожное движение было восстановлено. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты энергомоста и транспортного перехода между Крымом и материковой частью страны.

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Взрыв на Крымском мосту

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