Первый канал сообщил о судьбе шоу «Поле чудес» после перезапуска

Шоу «Поле чудес» после перезапуска сохранит свое историческое название, заявили на Первом канале. Ранее планировалось, что в новом формате передача будет называться «Наше Поле чудес».

В пресс-службе уточнили, что решение об этом Первый канал принял вместе с телекомпанией «ВИД». На других каналах шоу в новом формате выходить не будет, сообщил ТАСС.

О перезапуске «Поле чудес» стало известно в конце ноября. Тогда Первый канал заявлял, что не стал продлевать договор с производителем программы — телекомпанией «ВИД», потому что счел заключение контракта на новых условиях нецелесообразным.

Планируется, что обновленная викторина будет выходить с января 2022 года по пятницам. Ведущим также будет Леонид Якубович.

«Поле чудес» — одна из старейших программ на российском телевидении. Ее создали Влад Листьев и Анатолий Лысенко. Впервые шоу вышло в эфир 26 октября 1990 года. Листьев был ее ведущим в первые годы, с 1991 года его место занял Якубович.