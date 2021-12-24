Первый канал сообщил о судьбе шоу «Поле чудес» после перезапуска
Шоу «Поле чудес» после перезапуска не станет менять название
Шоу «Поле чудес» после перезапуска сохранит свое историческое название, заявили на Первом канале. Ранее планировалось, что в новом формате передача будет называться «Наше Поле чудес».
В пресс-службе уточнили, что решение об этом Первый канал принял вместе с телекомпанией «ВИД». На других каналах шоу в новом формате выходить не будет, сообщил ТАСС.
О перезапуске «Поле чудес» стало известно в конце ноября. Тогда Первый канал заявлял, что не стал продлевать договор с производителем программы — телекомпанией «ВИД», потому что счел заключение контракта на новых условиях нецелесообразным.
Планируется, что обновленная викторина будет выходить с января 2022 года по пятницам. Ведущим также будет Леонид Якубович.
«Поле чудес» — одна из старейших программ на российском телевидении. Ее создали Влад Листьев и Анатолий Лысенко. Впервые шоу вышло в эфир 26 октября 1990 года. Листьев был ее ведущим в первые годы, с 1991 года его место занял Якубович.