Первый канал рассказал о планах Билла Гейтса «проредить» население Земли

Авторы передачи «Человек и закон», выходящей на Первом канале, посветили 16-минутный ролик основателю Microsoft Билла Гейтса. Видео называется «Троянский конь мировой пандемии». В нем создатели всерьез рассказали о неподтвержденных конспирологических теориях, которые давно бродят в Сети. Согласно этим догадкам, Гейтс желает «проредить» население планеты.

Видеоролик опубликован на сайте Первого канала. Ведущий программы Алексей Пиманов, рассказал, что готов поговорить о теории заговора. Потому что это «уж больно сногсшибательная новость».

Программа началась с фрагмента об Event 201. Это учения, в которых рассматривалось влияние пандемии на население и экономику. Они проходили в октябре прошлого года, а проводил их университет Джона Хопкинса, при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума.

В ходе сюжета авторы оправдывали тех, кто поддерживает конспирологию в отношении Гейтса. В качестве примера привели вакцинацию жителей стран Африки и Азии. В результате которой жители пострадали от разных заболеваний и побочных эффектах, включая смертельные случаи.

«Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить популяцию планеты», — заявил голос за кадром.

В конце видео зрителям предложили поразмышлять о мире с вакцинами, в которые инвестирует основатель Microsoft. Затем речь зашла о «чипировании человечества». Авторы программы считают, что это позволит отключать неугодных людей от системы. Среди сторонников этой теории есть известные люди, в пример приводится бывший теннисист Марат Сафина.

Теория, причастности Билла Гейтса к распространению коронавируса находится на втором месте по популярности. Самой распространенной версией считается, что вирус создали китайские ученые в лаборатории случайно.