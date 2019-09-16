Передачу об Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк стало причиной большого количества слухов. Первый канал анонсировал новый выпуск «Пусть говорят», где подтвердят или опровергнут информацию о возможном раке мозга актрисы.

«Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске?» — говорится на сайте Первого канала.

Выпуск «Пусть Говорят» под названием «Счастье и горе Анастасии Заворотнюк» выйдет на экраны вечером 16 сентября.

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Про болезнь Анастасии Заворотнюк стали говорить летом 2019 года после того, как актриса перестала появляться в новых проектах или на публике. Исчезновение не могло остаться незамеченным и СМИ начали сообщать о раке мозга, якобы выявленном у женщины.

По неподтвержденной информации Анастасия Заворотнюк попала в одну из столичных клиник с последней стадией онкологии. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Некоторые связали развитие злокачественной опухоли с процедурой ЭКО, проведенной актрисе перед рождением дочери. Представители Заворотнюк официально не подтверждали слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк.