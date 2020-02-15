Первый канал перепутал Устюговых. Это даже не смешно

В закадровом тексте ведущий рассказал, что международные эксперты взялись за биологический паспорт Евгения Устюгова и нашли там «некие аномалии». В видеоряде в это время по снегу мчится Сергей Устюгов. Это подписано даже на плашке. Да и на пьедестале почета появился лыжник, а не биатлонист. Это легко заметить хотя бы по отсутствию винтовки за плечами.

Биатлон и лыжи — это два разных вида спорта. А Сергей и Евгений — два разных человека. Их объединяет только то, что оба — олимпийцы, оба — гордость российского спорта и оба принимали участие в Олимпиаде в Сочи.

На сайте Первого канала досадную оплошность уже исправили. Сюжет полуденных новостей опубликовали с правильным видеорядом: по снегу теперь мчит Евгений Устюгов. Его легко узнать по винтовке. Но все-таки опасно задевать человека с ружьем.