Первый канал оштрафовали за показ ролика СМИ-иноагента без маркировки

Арбитражный столичный суд несколько дней назад оштрафовал Первый канал за то, что он выпустил в эфир ролик «Настоящего времени»*. В России он признан иноагентом, но телеканал забыл указать маркировку.

Решение суда появилось в базе данных «Электронное правосудие». Теперь телеканал должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В конце марта Роскомнадзор подал в суд иск к телеканалу. Ведомство потребовало привлечь Первый канал к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания. Тогда РБК уточнил, что речь идет об отсутствии маркировки сюжета телеканала «Настоящее время»*, который показали 11 марта 2021 года в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Тот выпуск был посвящен обсуждению политики США после вступления на пост президента Джо Байдена.

В России 1 марта 2021 года вступили в силу поправки, обязывающие СМИ маркировать информацию о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иноагентов.

* Организация, признанная иноагентом в России.