Первый канал опроверг закрытие шоу «Голос» | 360°

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Первый канал опроверг закрытие шоу «Голос»

Пресс-служба Первого канала опровергла закрытие шоу «Голос»

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Информация о закрытии популярного вокального телешоу «Голос», которое выходит на Первом канале, не подтвердилась. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Это неправда. Прямо сейчас идут съемки „Голос. Дети“», — пояснил собеседник агентства.

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Передача «Голос» является российской версией вокального конкурса The Voice, предложенного голландскими продюсерами. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года.

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Два года спустя руководство канала запустило детский аналог — «Голос.Дети», а в 2018 году стартовал конкурс для участников старшего возраста — «Голос. 60 +». Ведущим трех проектов был актер Дмитрий Нагиев.

В ноябре 2021 года «Голос» оказался под угрозой закрытия после смерти одного из наставников — народного артиста России Александра Градского. Последний выпуск, в котором успел сняться исполнитель, вышел 10 декабря. До конца прямых эфиров его кресло оставалось пустым.

Шоу Голос

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