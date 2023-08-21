Общество 21 августа 2023, 19:17 Первый канал объявил дату возвращения шоу «Давай поженимся!» Первый канал: шоу «Давай поженимся!» вернется на экраны 28 августа YouTube-канал «Давай поженимся!»

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Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир 28 августа 2023 года и начнет выходить в 15:15 по будням. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

«Мы все счастливы и рады!» — поделилась эмоциями от скорого возвращения программы ведущая и актриса Лариса Гузеева.

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Звезды передачи будут общаться с гостями в новой студии. Ведущим начнет помогать искусственный интеллект — он даст ценные советы и поделится прогнозами по возможным союзам.

Гузеева призналась, что очень переживает, как зрители примут «Давай поженимся!» после длительного перерыва. Ведущая, по ее словам, очень соскучилась по шоу.

Актриса назвала новые декорации современными и модными и заявила, что находиться в такой обстановке одно удовольствие. Гузеева пообещала зрителям самых разных героев.

«Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью», — отметила ведущая.

Телесваха Роза Сябитова рассказала, что вернулась на съемочную площадку «Давай поженимся!» с чувством приезда домой после долгой командировки. Ведущая порадовалась, что у героев шоу не пропало желание создавать семьи.

«Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им», — заверила Сябитова.

Шоу «Давай поженимся!» пропало с экранов в феврале 2022 года. Тогда Первый канал сократил развлекательный контент в пользу общественно-политических передач.