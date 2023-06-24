Общество 24 июня 2023, 02:42 Первый канал назвал постановкой видео об обстреле лагеря ЧВК «Вагнер» Первый канал: видео о якобы ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» является постановкой РИА «Новости»

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Экстренный выпуск новостей, который посвященный ситуации вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, показали на Первом канале.

В ходе передачи телеведущая Екатерина Андреева кратко пересказала суть событий. Также зрителям показали кадры, которые распространились в Telegram-каналах, аффилированных с ЧВК «Вагнер», и якобы показывающие удары по тыловым лагерям компании. На Первом канале видеозапись назвали постановкой.

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«Первый признак — отсутствие других свидетельств», — отметила ведущая.

Еще одним признаком фейка стал тот факт, что с момента публикации видео до появления первого ролика с заявлением Пригожина прошло около 15 минут.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали его высказывания в адрес российских военных.

Один из командующих спецоперацией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом подчиниться руководству государства.