Первый канал изменил систему голосования на «Голосе»

Первый канал разработал новую систему голосования после скандала на детском шоу «Голос». Новый механизм будет представлен в финале «Голос 60+» перед стартом голосования.

«Минувшим летом Первый канал провел обновление системы голосования в „Голосе“. Новый механизм будет представлен в финале „Голос 60+“ перед стартом голосования», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу телеканала.

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Новый сезон «Голоса 60+» стартует вечером 13 сентября. Наставниками в этот раз станут Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия. Ведущим останется Дмитрий Нагиев.

На Первом канале рассказали, что принять участие могут вокалисты старше 60 лет со всего мира. Самой возрастной певице, которая выйдет на сцену в рамках слепых прослушиваний, 91 год.

Это второй сезон шоу «Голос 60+». В прошлый раз на конкурсе победила участница команды Пелагеи, заслуженная артистка РФ Лидия Музалева.

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Финал шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила Ержана Максима и Валерия Кузакова. Они набрали 15,6% и 27,9%. Результат девочки вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил, что проверит результаты. Проверка подтвердила, что в пользу одного из участников были накручены голоса.