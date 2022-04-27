Первый из 27 гипермаркетов OBI возобновил работу в России

Один из магазинов сети OBI снова открылся в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщило РИА «Новости». Остальные гипермаркеты должны возобновить работу к 11 мая.

Накануне стало известно, что некоторое время сеть будет работать под старым брендом, а затем компания произведет ребрендинг.

OBI приостановил работу на территории России в марте. Открытие точек продажи будет происходить поэтапно. Сначала снова начнут работать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а после — в других регионах. В общей сложности в РФ работают 27 гипермаркетов.

Сайт и мобильное приложение OBI также начнут работать. Но пока они будут функционировать только в информационном режиме.

Представители компании сообщали, что возобновление работы гипермаркетов приурочено к старту дачного сезона и станет подарком для любителей жизни за городом.