Первый из 27 гипермаркетов OBI возобновил работу в России
Магазин OBI в ТЦ «Авиапарк» снова открылся в Москве
Один из магазинов сети OBI снова открылся в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщило РИА «Новости». Остальные гипермаркеты должны возобновить работу к 11 мая.
Накануне стало известно, что некоторое время сеть будет работать под старым брендом, а затем компания произведет ребрендинг.
OBI приостановил работу на территории России в марте. Открытие точек продажи будет происходить поэтапно. Сначала снова начнут работать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а после — в других регионах. В общей сложности в РФ работают 27 гипермаркетов.
Сайт и мобильное приложение OBI также начнут работать. Но пока они будут функционировать только в информационном режиме.
Представители компании сообщали, что возобновление работы гипермаркетов приурочено к старту дачного сезона и станет подарком для любителей жизни за городом.