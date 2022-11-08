Первый готовый пролет Крымского моста установили за 12 часов | 360°

Общество 08 ноября 2022, 21:38 Первый готовый пролет Крымского моста установили за 12 часов Вице-премьер Хуснуллин: на Крымском мосту установили первый пролет РИА «Новости»

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Специалисты завершили установку первого готового пролета на Крымском мосту, монтаж следующего запланировано производить 11 ноября, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Благодаря слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», — написал вице-премьер.

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По словам Хуснуллина, при установке пролета использовалась поперечная надвижка, что позволило произвести его установку в короткий срок. Первый пролет Крымского моста накануне отправили к месту монтажа. Общий вес конструкции составил более 300 тонн.

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Ранее Минтранс предупредил, что во вторник, 8 ноября, движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

В начале октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета. Власти Крыма пообещали восстановить движение машин 20 декабря.