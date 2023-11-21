Общество 21 ноября 2023, 13:32 Первый форум волонтеров в сфере охраны здоровья пройдет в Москве Форум волонтеров в сфере охраны здоровья пройдет в Москве 30 ноября и 1 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Опытные активисты, сотрудники некоммерческих организаций, студенты медицинских вузов и колледжей впервые примут участие в форуме волонтеров в сфере охраны здоровья в Москве 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

«На форуме расскажут о важности санитарно-гигиенического просвещения жителей столицы, обучения навыкам оказания первой помощи, донорства крови и костного мозга и многом другом», — сообщили в пресс-службе.

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Главными темами мероприятия станут ответственное отношение к здоровью, продвижение ценностей ЗОЖ, а также профилактика социально значимых заболеваний.

В первый день форума москвичам предложат сдать кровь, а после научат оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, посетителям расскажут, как обнаружить симптомы инсульта и какими методами профилактики стоит пользоваться.

Первого декабря в городских волонтерских центрах пройдут мастер-классы по рукоделию и созданию лубочной игрушки. Также жителей столицы научат изготавливать специальные пледы для недоношенных детей и подушечки для женщин, проходящих реабилитацию после мастэктомии и борющихся с раком груди. Помимо этого, для всех желающих проведут бесплатные экскурсии в музее Российского Красного Креста, откроют свои двери музей Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова и единый диспетчерский центр. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии центров поддержки волонтерского движения.