Общество 28 февраля 2024, 16:51 Первый фиджитал-центр заработал в Тюменской области

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В Тюменской области заработал первый в регионе фиджитал-центр. Как написал сайт URA.RU, на открытии присутствовал губернатор Александр Моор.

Спортивный объект, включающий в себя две зоны — спортивную и цифровую, построили на набережной Туры в районе моста Влюбленных, сообщил RT.

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Во время подготовки к спортивным турнирам тюменцы смогут пользоваться игровыми компьютерами, приставками и очками виртуальной реальности. Комплекс также включает в себя скейт-парк и памп-трек.