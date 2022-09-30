Первый фиджитал-центр появился в Кемеровской области | 360°

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Первый фиджитал-центр появился в Кемеровской области

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В Кемерово появился первый фиджитал-центр, в открытии которого приняли участие глава региона Сергей Цивилев и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщил «Взгляд».

Также в церемонии открытия приняли участие министр спорта Олег Матыцин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и помощник президента Игорь Левитин.

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Открытие прошло в рамках Х международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

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