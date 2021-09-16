Первый фестиваль внедорожного туризма состоится в ЯНАО

Недалеко от Салехарда пройдет первый фестиваль внедорожного туризма по трофи-рейду «За гранью дорог». Организаторы рассказали, что 30 колесных вездеходов будут искать специальные метки, которых спрятано не менее 70. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«По регламенту к участию в фестивале допускаются автомобили трех классов. В самом простом, „Стандарте“, будут машины в заводской комплектации и без лебедки. В „Экстриме“ разрешается незначительный апгрейд техники. Самые навороченные авто соберутся в „Спорте“», — сообщил главный судья турнира, руководитель салехардского внедорожного клуба «Полярные волки» Александр Слабухин.

Дневной заезд стартует в субботу, 18 сентября, в 13:00 по местному времени. Через четыре часа начнется ночное автоориентирование, которое продолжится до вечера воскресенья. Зрители могут приехать на место по следующим координатам: 66.549556,66.716385.