06 апреля 2023, 15:26
Первый этап строительства IТ-кампуса стартовал в Нижнем Новгороде
Строительство первой очереди современного IТ-кампуса началось на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.
Новый кампус будет отвечать всем запросам современности по обучению IT-специалистов нового поколения.
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Отмечается, что на первом этапе строители возведут 18 общежитий и постоят подстанцию с котельной. Также на территории будущего кампуса планируют восстановить объект культурного наследия.
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