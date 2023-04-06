Общество 06 апреля 2023, 15:26 Первый этап строительства IТ-кампуса стартовал в Нижнем Новгороде

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Строительство первой очереди современного IТ-кампуса началось на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.

Новый кампус будет отвечать всем запросам современности по обучению IT-специалистов нового поколения.

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Отмечается, что на первом этапе строители возведут 18 общежитий и постоят подстанцию с котельной. Также на территории будущего кампуса планируют восстановить объект культурного наследия.