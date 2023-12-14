Общество 14 декабря 2023, 17:20 Первый этап реконструкции Пушкинской набережной в Таганроге закончат летом 2024 года

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В Таганроге продолжают реконструировать Пушкинскую набережную, первый этап которой планируют завершить уже к лету 2024 года. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

В июле планируют закончить обустройство парка, через который жители смогут выходить к набережной. После окончания первого этапа собираются укрепить берег, а потом реконструировать прогулочную зону.

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