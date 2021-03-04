Первый этап доклинических испытаний вакцины «Мир-19» завершили в России
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закончило первый этап доклинических испытаний своей вакцины против коронавируса «Мир-19». Сообщение об этом появилось на сайте стопкоронавирус.рф.
Также закончено исследование «по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков».
Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала о том, что доклинические испытания вакцины от коронавируса должны завершиться в первом квартале 2021 года, а старт клинических испытаний запланировали на июль 2021 года. Она уточняла, что первая и вторая фазы будут объединены, это разрешается протоколом испытания вакцин.
Вакцина ФМБА оказывает действие не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса. Препарат вызывает развитие иммунитета на клеточном уровне, а не через активацию антител. Скворцова рассказала, что клеточный иммунитет может держаться от 13 до 17 лет.