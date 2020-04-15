Первый эпизод сериала «Зулейха открывает глаза» показали на телевидении
Зрители увидели российский телесериал «Зулейха открывает глаза». Премьера первого эпизода прошла на канале «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Сериал сняли по одноименному роману татарская писательницы из России Гузель Яхиной. Главную роль исполнила отечественная актриса театра и кино Чулпан Хаматова.
Подписчики знаменитости в Instagram уже успели поблагодарить ее за отличную игру. Они написали: «Вы шикарны! Смотрели на одном дыхании! Читая книгу, Зулейху представляла именно такую», «С премьерой! Посмотрели с большим удовольствием! Глаза Чулпан передали все эмоции, актеры огонь!», «Ой, как мало показали, ждем еще! Спасибо, другой Зулейху я и не видела».