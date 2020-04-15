Первый эпизод сериала «Зулейха открывает глаза» показали на телевидении

Сериал сняли по одноименному роману татарская писательницы из России Гузель Яхиной. Главную роль исполнила отечественная актриса театра и кино Чулпан Хаматова.

Подписчики знаменитости в Instagram уже успели поблагодарить ее за отличную игру. Они написали: «Вы шикарны! Смотрели на одном дыхании! Читая книгу, Зулейху представляла именно такую», «С премьерой! Посмотрели с большим удовольствием! Глаза Чулпан передали все эмоции, актеры огонь!», «Ой, как мало показали, ждем еще! Спасибо, другой Зулейху я и не видела».