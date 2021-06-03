Первый Елагин мост в Петербурге закроют до следующего года

Первый Елагин мост через Среднюю Невку в Петербурге закроют на капремонт 6 июня, сообщили «Невские новости».

Мост будет закрыт на все время ремонта — с 6 июня и до 2022 года. Для перехода на Елагин остров жителям придется использовать 2-й Елагин мост с Крестовского острова или 3-й Елагин мост с Приморского проспекта..

Рабочие отремонтируют конструкции укрепления конуса у устоев моста, устранят деформацию стоек, отреставрируют перила и обновят разводной механизм.