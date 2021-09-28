Первый экогород появится в России

В промышленном городе Байкальске началась масштабная реконструкция. Правительство Иркутской области вместе с ВЭБ.РФ хотят превратить его в первый в России в экогород. Об этом сообщил «Царьград».

Во многом город известен благодаря своему целлюлозно-бумажному комбинату, который десятилетиями засорял отходами озеро Байкал, главную жемчужину России. Помимо того, что в озере находятся огромные запасы пресной воды, оно славится разнообразием флоры и фауны. В нем обитают многие виды животных, которых нельзя встретить в других частях мира.

На протяжении долгого времени озеро сильно засоряли отходами. Основным источником загрязнения считалась река Селенга, которая собирала опасные отходы от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В 2013 году он был закрыт, однако последствия от предприятия ощутимы до сих пор.

Сейчас на госкорпорацию Росатом возложены функции по рекультивации территории, карт-накопителей и цеха очистных сооружений комбината.