Первый день зимы в Москве будет теплым

Днем в городе столбики термометров покажут +1…−1. Ночью будет холоднее: воздух остынет до −3 градусов.

В Московской области синоптики обещают +2…−3. Ночью не исключены заморозки — до −5 градусов.

Днем вероятны осадки — снег и мокрый снег. На улице надо быть аккуратнее — местами возможна гололедица. Она сохранится и в ночь на среду, 2 декабря. Ветер будет дуть южный и юго-восточный, его скорость не превысит 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Минувшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Рекорд побит за счет октябрьских температур, когда в среднем воздух прогревался до +10 градусов. Выше нормы среднесуточная температура была и в ноябре — примерно на 3,2 градуса.

С приходом декабря в столице станет холоднее: столбики термометров покажут отрицательные значения уже со второй половины текущей недели.