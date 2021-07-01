Первый COVID-free пляж появится в Сочи

В Сочи в ближайшие дни появится первый пляж, свободный от COVID-19. Вход на него будет доступен только с сертификатом о вакцинации, отрицательным результатом ПЦР-теста или данными, что человек переболел не более полугода назад. Пилотный проект начнет работать уже со следующей недели.

Пробной площадкой станет пляж «Лазурный». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на замглавы Сочи Инну Петухову.

«Это будет так называемый COVID-free пляж. Посетители этого пляжа — не только туристы гостинцы, но и те, кто живет и отдыхает в окрестностях. Для того чтобы отдых для всех был максимально безопасным, вход на пляж будет для тех, кто живет в гостинице, и тех, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции не более шести месяцев назад или ПЦР-тест с действием 72 часа», — сказала Инна Петухова.

Дети, по ее словам, в сопровождении родителей могут пройти на территорию пляже без документов.

В Краснодарском крае с 1 июля заселиться в отель можно только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о вакцинации либо справки, что турист переболел не более полугода назад. С 1 августа для заселения в гостиницы принимать будут только сертификат о вакцинации.