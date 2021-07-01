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    01 июля 2021, 13:12

    Первый COVID-free пляж появится в Сочи

    Екатерина Шамина

    В Сочи в ближайшие дни появится первый пляж, свободный от COVID-19. Вход на него будет доступен только с сертификатом о вакцинации, отрицательным результатом ПЦР-теста или данными, что человек переболел не более полугода назад. Пилотный проект начнет работать уже со следующей недели.

    Первый COVID-free пляж появится в Сочи

    Пробной площадкой станет пляж «Лазурный». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на замглавы Сочи Инну Петухову.

    «Это будет так называемый COVID-free пляж. Посетители этого пляжа — не только туристы гостинцы, но и те, кто живет и отдыхает в окрестностях. Для того чтобы отдых для всех был максимально безопасным, вход на пляж будет для тех, кто живет в гостинице, и тех, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции не более шести месяцев назад или ПЦР-тест с действием 72 часа», — сказала Инна Петухова.

    Дети, по ее словам, в сопровождении родителей могут пройти на территорию пляже без документов.

    В Краснодарском крае с 1 июля заселиться в отель можно только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о вакцинации либо справки, что турист переболел не более полугода назад. С 1 августа для заселения в гостиницы принимать будут только сертификат о вакцинации.