Первый чемпионат рабочих профессий пройдет на базе госкорпорации «Ростех»

В Москве 24 июля на базе госкорпорации «Ростех» состоится практикоориентированный чемпионат «Время первых». Об этом сообщила «Экономика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным издания, в чемпионате примут участие свыше 700 сотрудников из 90 организаций госкорпорации. Также планируется сделать акцент на юниорах: в мероприятии смогут принять участие более тысячи школьников в возрасте от 12 до 16 лет.

«Благодаря этому проекту мы решаем несколько важных для нас задач, а именно: популяризация рабочих и инженерных профессий, создание условий для роста и развития наших работников, внедрение практикоориентированного подхода при проведении такого рода мероприятий», — подчеркнул заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев.