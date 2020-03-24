Первый человек из Волгограда заболел коронавирусом

В Волгограде зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заразившаяся женщина недавно отдыхала за границей.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева, местная жительница 16 марта вернулась из ОАЭ. Сейчас она сейчас чувствует нормально. В регионе с 16 марта действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 23 марта в России зарегистрировали 438 случаев заражения. Однако информация постоянно меняется. Известно о трех новых случаях заболевания в Башкирии, двух — в Приморском крае. В Челябинской области у двух человек тоже подозревают коронавирус. При этом россияне продолжают выздоравливать и выписываться из больниц.

Тем временем в западных СМИ появилось много фейков относительно того, что происходит с COVID-19 в России. В связи с этим российский посол в США Анатолий Антонов попросил главу международной правозащитной организации Human Rights Watch не дезинформировать людей.