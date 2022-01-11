Первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности в Москве

Впервые человек без гражданства получил временное удостоверение личности в Москве. Оно дает возможность работать без разрешительных документов, передало РИА «Новости».

Закон о возможности выдачи такого документа был подписан президентом в феврале 2021 года. Временное удостоверение дается на 10 лет, и первым его обладателем стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Более двух лет он буквально жил в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово), так как его некуда было депортировать.

Родился Хакимджанов в Душанбе, потом переехал с семьей в Астрахань. В школу не ходил, вел асоциальный образ жизни, неоднократно судим. По словам правозащитницы Евы Меркачевой, последний раз его задержали, так как полиция не смогла идентифицировать его личность. У Меркачевой мужчина попросил помочь найти работу.

Ранее стало известно, что число связанных с фиктивной регистрацией мигрантов преступлений за 11 месяцев 2021 года сократилось почти на 16% по сравнению с 2020-м. За фиктивную регистрацию мигрантов может грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а также до трех лет лишения свободы.