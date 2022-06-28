На Чукотке появился первый частный авиаперевозчик, имеющий статус резидента Арктической зоны. Компания «Вертикаль 87» приобрела вертолет для внутренних перевозок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

«В Анадыре встретили новый воздушный борт частного авиаперевозчика, который будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Компания „Вертикаль 87“ в статусе резидента Арктической зоны РФ приобрела вертолет, который будет задействован в организации постоянного авиасообщения на территории Чукотского АО», — говорится в сообщении правительства Чукотки.

Согласно информации властей, проект реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего востока и Арктики с применением мер господдержки. В него вложено более 178 миллионов рублей. Была приобретена модель пятиместного вертолета семейства Airbus Helicopters Н125 (Eurocopter AS 350 B3e). По словам генерального директора ООО «Вертикаль 87» Геннадия Орлова, машина является мировым лидером в своей линейке.

«Несмотря на санкции, вопросы обслуживания не вызывают беспокойства. Модель современная, ходовая, такие летают по всему миру, соответственно, и запчасти продаются не только в стране производителя», — заверил Орлов.

В ближайшей перспективе парк авиаперевозчика планируется расширить до двух вертолетов и одного гидросамолета. При этом не исключается покупка российской авиатехники.

В рамках своей работы перевозчик намерен выполнять заказные коммерческие рейсы, однако надеется и на муниципальные контракты. «Вертикаль 87» способна выполнять частные деловые и пассажирские перевозки, авиационные и грузовые, а также аварийно-спасательные работы.

Вертолет будет базироваться на площадке в Анадыре. Проект предусматривает строительство ангара для стоянки, ремонта и техобслуживания. Там также предполагается установить мобильную заправочную станцию. Запустить объект планируется к осени 2022 года.