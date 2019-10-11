Первый благотворительный магазин открыли в Подмосковье

Первый в Подмосковье благотворительный магазин «ДоброЛавка» открыли в Солнечногорске. В нем покупателям предлагают изделия ручной работы, сейчас в магазине представлена продукция от девяти мастеров.

Согласно концепции магазина, товары в нем не продают, а отдают за пожертвования, ведь вырученные средства направят на помощь подопечным местного благотворительного фонда. Помещение для магазина предоставили в торговом центре безвозмездно. Сейчас изделия ручной работы там выставляют девять мастеров — в основном из семей подопечных фонда. При этом в сотрудничестве с магазином уже заинтересованы и авторы-профессионалы из разных городов.

«Это один из проектов, где наши замечательные кураторы и волонтеры могут разместить свои поделки, причем уже на более профессиональном уровне, и тем самым помочь», — рассказал председатель правления местного благотворительного фонда Алексей Алексеев.

Кроме того, на площадке магазина в скором времени откроют студию вязания. Там начнут проводить бесплатные курсы по рукоделию для детей и взрослых. Они смогут обучиться, например, вязанию из трикотажной пряжи, и создавать такие вещи, как интерьерные корзины, ковры и многое другое. При желании созданные поделки можно будет выставить на продажу в магазине.