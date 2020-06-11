Первый автокинотеатр открывается в Москве

Сегодня в Москве открывает первый автокинотеатр. Он находится на территории «Крокус Сити».

Об этом сообщается на сайте киносети «Каро».

В новом кинотеатре будут показывать новые блокбастеры и кассовые фильмы прошлых лет. Ежедневно планируется два сеанса, начало первого — в 22:00. Площадка рассчитана на 100 автомобилей.

Билет необходимо приобрести онлайн. Стоимость составляет 800 рублей за машину, вне зависимости от того, сколько в ней людей.

В России с 23 марта закрыты все кинотеатры. Такие меры приняли из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас ограничительные меры потихоньку снимают, но кинотеатры остаются под запретом. На днях Роспотребнадзор выпустил рекомендации к их открытию.

Ранее семь в Подмосковье запустили семь автокинотеатров. Проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.