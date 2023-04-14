Общество 14 апреля 2023, 11:00 Первый «Атомкласс» открыли в Энергодаре РИА «Новости»

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Госкорпорация «Росатом» запустила программу «Атомкласс» для школьников Энергодара в Запорожской области. Новый профильный класс открылся 14 апреля на базе средней школы № 5.

Всего в «Атомклассе» предусмотрено два кабинета. В одном из них дети будут углубленно изучать математику, а во втором — естественные науки. Для учебной практической и проектной деятельности Росатом предусмотрел лабораторный комплекс из нескольких десятков специализированного оборудования для изучения математики, геометрии, тригонометрии. Кроме того, в нем будет полсотни ноутбуков, интерактивных панелей, МФУ и электронно-справочные табло.

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В отремонтированных Росатомом помещениях создали все для внедрения новых методов обучения и воспитания, освоения программ различных профилей. Капитальный ремонт кабинетов и рекреации, а также закупку современного оборудования, мебели для школьников и педагогов выполнили в рамках проекта «Школа Росатома». Ее цель — поддержка общеобразовательных учреждений на территориях присутствия предприятий госкорпорации.

Еще в марте текущего года группа учителей из Энергодара посетила Нововоронеж, где познакомилась с опытом организации обучения и образовательными программами «атомклассов». Сейчас для них организовали онлайн-курсы повышения квалификации, а также различные консультации по наиболее важным вопросам.