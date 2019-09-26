Первый арабский космонавт перешел на борт МКС вместе с коллегами

Православное таинство для иностранцев. Как космонавты получают благословение перед полетом Подробнее

Обитателей МКС стало на три человека больше. На станцию прибыла экспедиция 61/62. В ее состав входят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-15» был выведен на орбиту ракетой «Союз-ФГ». Старт состоялся 25 сентября в 16:57 по московскому времени с космодрома «Байконур».

Новая команда присоединилась к уже находящимся на МКС космонавтам из России Олегу Овчинину и Александру Скворцову, их итальянскому коллеге Луке Пармитано и американским астронавтам Кристине Кук, Эндрю Моргану и Нику Хейгу. Вдевятером они проведут на станции восемь дней. NASA сообщило, что 3 октября в 10:35 по московскому времени корабль «Союз МС-12» расстыкуется с МКС и к 13:58 доставит на Землю Алексея Овчинина и Ника Хейга вместе с Хаззаа аль-Мансури.

Сегодняшний пуск ракеты с «Гагаринского старта» на Байконуре стал последним для площадки. В июне «Роскомос», Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из АОЭ подписали соглашение о реконструкции. Оценку объема необходимых работ уже произвели.