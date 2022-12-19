Общество 19 декабря 2022, 07:22 Первые застрявшие в Хургаде туристы вернулись в Россию Около 350 застрявших в Хургаде российских туристов приземлились в Москве flickr

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Первый лайнер с российскими туристами, которые вынужденно оставались в Хургаде, приземлился в Москве. Около 350 человек вернулись в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рейс выполнила авиакомпания Red Wings вместо перевозчика iFly, который не получил разрешение на полет. Всего, по информации туроператора TezTour требуется порядка 15 вывозных рейсов.

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«Мы устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой», — рассказала агентству пассажирка Наталья.

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iFly с 15 декабря отменил или перенес все свои полеты в Египет и из этой страны. Все дело оказалось в ограничениях для российских авиакомпаний на полет через территорию Иордании. Перевозчик теперь разрабатывает альтернативные маршруты.