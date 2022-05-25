Первые закупки гаджетов по параллельному импорту стартовали в России

Российский бизнес приступил к первым закупкам техники в рамках параллельного импорта. Тестовые партии без согласия правообладателей начала ввозить в страну сеть «М.Видео».

Об этом представитель компании заявил на одном из отраслевых мероприятий, рассказал газете «Известия» один из его участников.

Однако торговая сеть не приобретает электронику Apple, поскольку существует риск, что гаджеты этой фирмы не активируются на территории России. Как объяснил источник в одной из телеком-компаний, корпорация отслеживает оптовые закупки своей продукции, поэтому может заблокировать свои устройства в РФ.

Сейчас представители крупных ретейлеров проводят консультации с коллегами из Ирана, потому что в этой стране уже есть опыт продаж электроники без согласия изготовителя.

Минпромторг ранее утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию. Это значит, что указанную в перечне продукцию можно ввозить в страну без разрешения правообладателя товарного знака. Экономисты уверены, что на стоимость продукции нововведение не повлияет. Производители же вряд ли решатся перестать совсем сотрудничать с Россией, поскольку российский рынок обещает стать слишком привлекательным.