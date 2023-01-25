Общество 25 января 2023, 16:04 Первые в России молодежные пространства открылись на Ямале

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Ямал стал пилотным регионом, где на базе колледжей открылись сразу два молодежных пространства. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».

Первые в стране территории для молодежи на базе колледжей открылись в Салехарде и Ноябрьске в преддверии дня студента. Теперь у ребят есть место, где можно проводить мозговые штурмы и заниматься молодежной политикой.

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Отмечается, что подобные пространства будут появляться и на базе школ.