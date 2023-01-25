25 января 2023, 16:04
Первые в России молодежные пространства открылись на Ямале
Ямал стал пилотным регионом, где на базе колледжей открылись сразу два молодежных пространства. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».
Первые в стране территории для молодежи на базе колледжей открылись в Салехарде и Ноябрьске в преддверии дня студента. Теперь у ребят есть место, где можно проводить мозговые штурмы и заниматься молодежной политикой.
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Отмечается, что подобные пространства будут появляться и на базе школ.
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