Финансовые офлайн-супермаркеты открыли на заправках BP впервые в России

Банк СКС, входящий в группу Московского кредитного банка, открыл первые в России финансовые супермаркеты в офлайн-формате. Это поможет жителям экономить время, получая несколько услуг в одном месте и не посещая для этого разные части города. Например, удастся и заправить машину, и оформить страховой полис.

Источник фото: телеканал «360»

Сеть офисов расположена на АЗС BP в столице и Подмосковье. Заехав на заправку, удастся сэкономить время и получить нужную услугу. Например, оформить банковскую карту «Мир Привилегий МКБ BP CLUB», которая сочетает в себе четыре программы лояльности.

Подробно о преимуществах карты

Заказать карту можно через приложение «Мир привилегий». Кроме того, оно позволит, например, оплатить заправку не выходя из автомобиля, записаться в автосервис или заказать выездной шиномонтаж.

Среди преимуществ карты:

1. бонусные баллы BP CLUB до 5% от суммы заправки;

2. скидки до 20% на покупки у партнеров программы;

3. бонусные баллы BP CLUB до 8% от суммы покупки в магазине или кафе BP;

4. доход 4% годовых на остаток*.

*При соблюдении среднемесячного остатка по карте от 30 тысяч рублей. Максимальная сумма на корсчете для начисления процентов — 300 тысяч рублей.

При оплате заправки на карту вернется до 5% процентов баллами. За покупку в магазине и кафе BP удастся получить еще больше: до 8%.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, одно из преимуществ — скидки до 20% на шопинг у партнеров программы. Предпочитаете хранить деньги на карте про запас? С картой «Мир Привилегий МКБ BP CLUB» они начнут приносить дополнительный доход: 4% годовых на остаток.

Если держателям карты понадобятся наличные, снять нужную сумму можно будет в любом банкомате поблизости, причем без комиссии и процентов. За саму карту платить тоже не нужно — годовое обслуживание бесплатное.

Услуги финансового супермаркета

Некоторые запчасти стоят дорого, а нужная сумма не всегда есть на счету. В финансовом супермаркете можно оформить кредит или получить кредитную карту с беспроцентным льготным периодом от банков-партнеров.

Любая услуга занимает около десяти минут. Примерно столько же нужно, чтобы выпить чашечку кофе. Сделать это можно в кафе на BP.

Источник фото: телеканал «360»

Среди услуг финансового супермаркета:

• оформление банковской карты «Мир Привилегий МКБ BP CLUB»;

• оформление кредитной карты;

• оформление полисов ОСАГО, КАСКО;

• время оказания услуги — до 10 минут.

Так, еще одна услуга для автолюбителей — оформление ОСАГО и КАСКО. О том, что срок действия страховки уже истек, некоторые владельцы машин узнают от сотрудника ГИБДД. Чтобы избежать неприятной ситуации, заказать новый полис можно в финансовом супермаркете. Если человек торопится, полис отправят ему на почту.