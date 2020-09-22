Первые статуи появились на шпиле Собора Парижской Богоматери

Уточняется, что на шпиль вернулись скульптуры по старому проекту здания. Согласно решению специальной комиссии, все работы производятся по технологиям, актуальным на момент возведения объекта. По предварительным данным, церемония торжественного открытия собора состоится в 2024 году, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел в минувшем году. В соборе Парижской Богоматери огонь начал распространяться с кровли, поэтому удалось спасти большое количество элементов интерьера.