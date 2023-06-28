Общество 28 июня 2023, 13:30 Первые соревнования в отремонтированном бассейне «Юность» пройдут осенью в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое завершаются строительные работы по реконструкции бассейна «Юность». Уже этой осенью там пройдут первые соревнования, сообщил «Север-пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы города Андрея Воронова.

Отмечается, что рабочие обновили инженерные сети и фасад здания. Также бассейн оснастили оборудованием для маломобильных людей.

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Как сообщил «Ямал медиа», в июле строители начнут асфальтировать дорожки на прилегающей территории.