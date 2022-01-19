Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом выявили в ЯНАО

Власти ЯНАО сообщили о первых случаях заражения «омикрон»-штаммом в регионе. По их словам, медики выявили новый вариант коронавируса у четверых взрослых жителей и двоих детей. Об этом рассказал Ura.ru.

«Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно», — говорится в официальном Telegram-канале окружного правительства.

Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях ЯНАО находятся около 190 пациентов. Медики напоминают, что уберечь от тяжелого течения болезни может лишь вакцинация.