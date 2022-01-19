Первые случаи «омикрон»-штамма выявили на Кубани

В Краснодарском крае у двух пациентов медики выявили новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом рассказал ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления регионального Роспотребнадзора.

«Первые два случая омикрона выявлены в Краснодарском крае», — процитировало ИА НСН сообщение ведомства.

В лидерах по «омикрону» в России остаются Москва и Санкт-Петербург. По словам врача Александра Мясникова, новый штамм обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Он считает, что им так или иначе переболеют все россияне.